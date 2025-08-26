«Нам закопаться? Или мне судей подкупить?» Шпилевский — о результатах «Пари НН»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский поделился мнением о результатах команды после поражения в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком» (0:4). После шести туров Мир РПЛ нижегородский клуб набрал три очка и занимает 15-е место.

— Как не потерять веру в то, что вы делаете? В эту перестройку.

— Я же знал, куда я иду и что не поменяю всё за один месяц. Изначально сказал, что мне нужно усиление и время. Думаю, результат перестановки все видят. Какая есть альтернатива? Что я должен сказать ребятам? Давайте закопаемся? Или судей подкупить? Что ещё? Я люблю говорить правду. Я недоволен тем, что новички приехали поздно. Нам всем нужно задать себе вопросы и идти вперёд. Я никогда не буду сдаваться, искать план Б. Идём дальше. Да, «Динамо», да сейчас «Спартак», но мы меняемся. Нам нужно показывать такой перформанс с теми, кто похож на нас, — передаёт слова Шпилевского корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

