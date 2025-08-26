Скидки
Спартак М — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Нам закопаться? Или мне судей подкупить?» Шпилевский — о результатах «Пари НН»

Аудио-версия:
Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский поделился мнением о результатах команды после поражения в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком» (0:4). После шести туров Мир РПЛ нижегородский клуб набрал три очка и занимает 15-е место.

Fonbet Кубок России . Группа C. 3-й тур
26 августа 2025, вторник. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Зобнин – 12'     2:0 Самошников – 36'     3:0 Пигас – 69'     4:0 Зорин – 88'    

— Как не потерять веру в то, что вы делаете? В эту перестройку.
— Я же знал, куда я иду и что не поменяю всё за один месяц. Изначально сказал, что мне нужно усиление и время. Думаю, результат перестановки все видят. Какая есть альтернатива? Что я должен сказать ребятам? Давайте закопаемся? Или судей подкупить? Что ещё? Я люблю говорить правду. Я недоволен тем, что новички приехали поздно. Нам всем нужно задать себе вопросы и идти вперёд. Я никогда не буду сдаваться, искать план Б. Идём дальше. Да, «Динамо», да сейчас «Спартак», но мы меняемся. Нам нужно показывать такой перформанс с теми, кто похож на нас, — передаёт слова Шпилевского корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

