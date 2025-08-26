Тренер «Спартака» Сакич прокомментировал победу над «Пари НН» и дебют Самошникова

Тренер «Спартака» Ненад Сакич высказался о результате матча 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Пари НН» (4:0) и о дебюте защитника Ильи Самошникова, который забил гол в этой игре.

«Хочу поблагодарить ребят за игру, за победу. Мы мало позволили сопернику, победили заслуженно.

Самошников может сыграть на обоих флангах. В схеме с тремя центральными защитниками прекрасно может справиться с ролью латераля», — передаёт слова Сакича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После трёх матчей в группе C «Спартак» заработал семь очков и занимает первое место. «Пари НН» набрал три очка и располагается на третьей строчке.