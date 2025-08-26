Рио Фердинанд высказался в поддержку Рубена Аморима и Бруну Фернандеша

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд заступился за главного тренера манкунианцев Рубена Аморима и капитана команды Бруну Фернандеша после не очень удачного старта нового сезона английской Премьер-лиги.

«У нас было два матча. В первом мы проиграли «Арсеналу», но реакция болельщиков была положительной. С «Фулхэмом» ощущения были немного похожи на прошлый сезон. Был хороший отрезок во встрече, потом всё пошло наперекосяк, и казалось, что у нас закончились идеи, и мы позволили сопернику снова вступить в игру. Снова теряем очки, а потом – критика…

Я видел, как многие болельщики твердили: «[Аморим] не тот парень». За два матча до этого они говорили: «Мы дадим ему время, посмотрим, как мы справимся. Дадим время построить команду и разобраться во всём». Люди меняют своё мнение слишком быстро.

Фернандеш не реализовал пенальти, и теперь они говорят: «Бруну, убирайся». Нельзя так быстро измениться. Дайте команде время передохнуть и освоиться в этом сезоне. Другое дело, если речь идёт о 10 играх, тогда можете начать высказывать своё мнение. Но сейчас нужно немного передохнуть. Давайте просто выдохнем. Пусть они играют. Это сложно, я знаю, страсть накаляется, болельщики хотят большего, хотят позитива. Понятно, что тяжело, когда твоя команда не выигрывает», — сказал Фердинанд в видео на своём YouTube-канале.

В текущем сезоне «Манчестер Юнайтед» уступил «Арсеналу» (0:1) и сыграл вничью с «Фулхэмом» (1:1). После двух туров манкунианцы занимают 16-е место в турнирной таблице АПЛ.