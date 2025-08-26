Скидки
Спартак М — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
20:45 Мск
Черчесов обратился к игрокам «Ахмата» на английском языке после победы в матче с «Рубином»

Комментарии

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов обратился к футболистам своей команды на английском языке после победы в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 с «Рубином» (2:0).

Видео можно посмотреть в телеграм-канале Кубка России.

Fonbet Кубок России . Группа A. 3-й тур
26 августа 2025, вторник. 20:45 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
2 : 0
Рубин
Казань
1:0 Садулаев – 5'     2:0 Мелкадзе – 27'    

«Не «вперёд». Сейчас нужно остановиться», — сказал Черчесов в видео в телеграм-канале Кубка России.

«Ахмат» под руководством Станислава Черчесова набрал три очка и идёт на втором месте в таблице группы А. «Рубин», который возглавляет Рашид Рахимов, с аналогичным количеством очков располагается на третьей строчке.

Комментарии
