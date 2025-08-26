Самошников поделился эмоциями от дебюта в «Спартаке»

Крайний защитник «Спартака» Илья Самошников поделился впечатлениями от дебюта за красно-белых в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Пари Нижний Новгород» (4:0). В этой игре футболист отметился забитым мячом.

«Главное, что мы победили и отыграли «на ноль». Первые дни в «Спартаке» прекрасные.

Сказали, что я коснулся рукой, но я даже не почувствовал, поэтому не понял, что там произошло», — передаёт слова Самошникова корреспондент «Чемпионата» Ярослав Упоров.

После трёх матчей в группе C «Спартак» заработал семь очков и занимает первое место. «Пари НН» набрал три очка и располагается на третьей строчке.