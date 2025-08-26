Скидки
Спартак М — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Главная Футбол Новости

Самошников поделился эмоциями от дебюта в «Спартаке»

Комментарии

Крайний защитник «Спартака» Илья Самошников поделился впечатлениями от дебюта за красно-белых в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Пари Нижний Новгород» (4:0). В этой игре футболист отметился забитым мячом.

Fonbet Кубок России . Группа C. 3-й тур
26 августа 2025, вторник. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Зобнин – 12'     2:0 Самошников – 36'     3:0 Пигас – 69'     4:0 Зорин – 88'    

«Главное, что мы победили и отыграли «на ноль». Первые дни в «Спартаке» прекрасные.

Сказали, что я коснулся рукой, но я даже не почувствовал, поэтому не понял, что там произошло», — передаёт слова Самошникова корреспондент «Чемпионата» Ярослав Упоров.

После трёх матчей в группе C «Спартак» заработал семь очков и занимает первое место. «Пари НН» набрал три очка и располагается на третьей строчке.

Новости. Футбол
