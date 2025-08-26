Скидки
Спартак М — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
20:45 Мск
Заболотный: не давит, что нет голевых действий в «Спартаке»

Форвард «Спартака» Антон Заболотный ответил, давит ли на него отсутствие результативных действий в стане красно-белых.

«Не давит, что ещё нет голевых действий. Мы начинаем хорошую серию, набрали неплохой ход. Будем продолжать. Надо пользоваться своими хорошими качествами», — передаёт слова Заболотного корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Сегодня, 26 августа, московский клуб разгромил «Пари Нижний Новгород» в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России со счётом 4:0.

После трёх встреч в группе C «Спартак» заработал семь очков и занимает первое место. «Пари НН» набрал три очка и располагается на третьей строчке. «Динамо» Махачкала с пятью очками после двух игр занимает второе место. «Ростов» находится на последней строчке (0).

