Помазун: у Самошникова супердебют за «Спартак» — он уже вписался в команду

Голкипер московского «Спартака» Илья Помазун после матча 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Пари Нижний Новгород» (4:0) высказался о дебюте за красно-белых защитника Ильи Самошникова.

— Мы хорошо выглядели, полностью контролировали инициативу и заслуженно победили. У Самошникова получился хороший дебют, для первой игры — прям супер. Забил, сделал предголевую передачу. Он уже полностью вписался.

— У кого сильнее бросок: у вас или Ильи?

— Мы по-разному бросаем (улыбается). Думаю, двумя руками тяжелее бросать. Именно двумя у него сильнее, наверное, — передаёт слова Помазуна корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.