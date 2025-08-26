Скидки
Главная Футбол Новости

Помазун: у Самошникова супердебют за «Спартак» — он уже вписался в команду

Голкипер московского «Спартака» Илья Помазун после матча 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Пари Нижний Новгород» (4:0) высказался о дебюте за красно-белых защитника Ильи Самошникова.

Fonbet Кубок России . Группа C. 3-й тур
26 августа 2025, вторник. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Зобнин – 12'     2:0 Самошников – 36'     3:0 Пигас – 69'     4:0 Зорин – 88'    

— Мы хорошо выглядели, полностью контролировали инициативу и заслуженно победили. У Самошникова получился хороший дебют, для первой игры — прям супер. Забил, сделал предголевую передачу. Он уже полностью вписался.

— У кого сильнее бросок: у вас или Ильи?
— Мы по-разному бросаем (улыбается). Думаю, двумя руками тяжелее бросать. Именно двумя у него сильнее, наверное, — передаёт слова Помазуна корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

