Заболотный: у «Спартака» была череда неудач, но мы перебороли этот отрезок

Комментарии

Форвард «Спартака» Антон Заболотный высказался о текущих результатах красно-белых. После трёх матчей в группе C Пути РПЛ Фонбет Кубка России они заработали семь очков и занимают первое место. После шести туров Мир РПЛ московская команда занимает восьмое место.

«Когда есть хороший результат, то и удовольствие приходит. Из-за того, что мы выигрываем, хорошо играется и больше уверенности. Игра с «Зенитом» с этим не связана. Просто перебороли неудачный момент.

Напряжение было из-за случайностей, ненужных удалений голов, череда неудач. Сейчас всё меняется, хорошо, что ребята перебороли этот отрезок», — передаёт слова Заболотного корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Комментарии
