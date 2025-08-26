Игрок «Спартака» Рябчук: надеюсь, станет проще, когда вернётся Станкович

Защитник московского «Спартака» Олег Рябчук после матча 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Пари Нижний Новгород» (4:0) выразил надежду, что с возвращением главного тренера красно-белых Деяна Станковича по окончании дисквалификации станет проще.

— Последние три дня мы готовились к игре, всё, что хотел, главный тренер сказал на тренировке. Все хотели выйти, сыграть и выиграть.

— Когда вернётся Станкович, станет проще?

— Надеюсь, что да. Довольны, что болельщики начали заполнять стадион. Со стороны игроков будем делать всё возможное, чтобы дарить радость, — передаёт слова Рябчука корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.