Айнтрахт Б — Штутгарт, результат матча 26 августа 2025, счет 4:4 (7:8 пен.), Кубок Германии 2025/2026

«Штутгарт» победил «Айнтрахт» из Брауншвейга в серии пенальти матча Кубка Германии
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 1/32 финала Кубка Германии по футболу, в котором встречались «Айнтрахт» Брауншвейг и «Штутгарт». Игра проходила на стадионе «Айнтрахт» в Брауншвейге. Победу со счётом 4:4 (8:7 пен.) одержали гости.

Кубок Германии . 1-й раунд
26 августа 2025, вторник. 21:45 МСК
Айнтрахт Б
Брауншвейг
Окончен
4 : 4
7 : 8
Штутгарт
Штутгарт
1:0 Кёлер – 7'     1:1 Демирович – 11'     1:2 Демирович – 60'     2:2 Ди Микеле – 77'     3:2 Ди Микеле – 86'     3:3 Вольтемаде – 89'     3:4 Ба – 92'     4:4 Conteh – 104'    

На седьмой минуте защитник «Айнтрахта» Свен Кёлер забил первый гол. На 11-й минуте нападающий «Штутгарта» Эрмедин Демирович сравнял счёт в матче. На 60-й минуте Демирович оформил дубль и вывел гостей вперёд. На 77-й минуте полузащитник хозяев Фабио Ди Микеле отыграл один мяч. На 86-й минуте Микеле забил третий гол в ворота «Штутгарта». На 89-й минуте нападающий гостей Ник Вольтемаде сравнял счёт.

В добавленное время команды обменялись голами. Отличились Санусси Ба и Кристиан Конте. В серии пенальти сильнее оказалась команда из Бундеслиги.

«Айнтрахт» выступает во второй по силе лиге Германии. В трёх первых турах нового сезона команда одержала две победы и потерпела одно поражение. «Штутгарт» на старте сезона немецкой Бундеслиги проиграл «Униону» (0:1).

Календарь Кубка Германии сезона-2025/2026
Турнирная таблица Кубка Германии сезона-2025/2026
Новости. Футбол
