«Штутгарт» победил «Айнтрахт» из Брауншвейга в серии пенальти матча Кубка Германии

Завершился матч 1/32 финала Кубка Германии по футболу, в котором встречались «Айнтрахт» Брауншвейг и «Штутгарт». Игра проходила на стадионе «Айнтрахт» в Брауншвейге. Победу со счётом 4:4 (8:7 пен.) одержали гости.
На седьмой минуте защитник «Айнтрахта» Свен Кёлер забил первый гол. На 11-й минуте нападающий «Штутгарта» Эрмедин Демирович сравнял счёт в матче. На 60-й минуте Демирович оформил дубль и вывел гостей вперёд. На 77-й минуте полузащитник хозяев Фабио Ди Микеле отыграл один мяч. На 86-й минуте Микеле забил третий гол в ворота «Штутгарта». На 89-й минуте нападающий гостей Ник Вольтемаде сравнял счёт.
В добавленное время команды обменялись голами. Отличились Санусси Ба и Кристиан Конте. В серии пенальти сильнее оказалась команда из Бундеслиги.
«Айнтрахт» выступает во второй по силе лиге Германии. В трёх первых турах нового сезона команда одержала две победы и потерпела одно поражение. «Штутгарт» на старте сезона немецкой Бундеслиги проиграл «Униону» (0:1).
