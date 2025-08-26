Скидки
Олег Рябчук: Самошников нам сильно помог, но не думали по-особому его поздравить

Олег Рябчук: Самошников нам сильно помог, но не думали по-особому его поздравить
Защитник «Спартака» Олег Рябчук высказался о результате матча 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Пари НН» (4:0) и о дебюте защитника Ильи Самошникова, который забил гол в этой игре.

Fonbet Кубок России . Группа C. 3-й тур
26 августа 2025, вторник. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Зобнин – 12'     2:0 Самошников – 36'     3:0 Пигас – 69'     4:0 Зорин – 88'    

«Никогда не бывает легко, но считаю, что мы сыграли достаточно хорошо. Все довольны. Илья сильно нам помог, забил гол. Не думали о том, чтобы как-то по-особому его поздравить, впереди новые игры.

Отдельного разговора в перерыве не было, все игроки опытные, знали, что надо продолжать работать и забивать ещё», — передаёт слова Рябчука корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

После трёх матчей в группе C «Спартак» заработал семь очков и занимает первое место.

Новости. Футбол
