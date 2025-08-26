Скидки
Футбол Новости

Штурм — Будё-Глимт, результат матча 26 августа 2025, счет 2:1, раунд плей-офф Лиги чемпионов 2025/2026

«Будё-Глимт» с Хайкиным уступил «Штурму», но вышел в общий этап Лиги чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов между футбольными клубами «Штурм» (Австрия) и «Будё-Глимт» (Норвегия). Игра проходила на стадионе «Меркур Арена» (Грац, Австрия). Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Лига чемпионов . Раунд плей-офф. 2-й матч
26 августа 2025, вторник. 22:00 МСК
Штурм
Грац, Австрия
Окончен
2 : 1
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
0:1 Йоргенсен – 15'     1:1 Ятта – 30'     2:1 Эрман – 73'    

В составе гостей забитым мячом отметился Матиас Йоргенсен. За «Штурм» забили Сиди Ятта и Тим Эрман.

Российский вратарь «Будё-Глимт» Никита Хайкин провёл на поле весь матч.

Первая встреча между командами завершилась со счётом 5:0 в пользу «Будё-Глимт». Таким образом, по результатам двух игр в общий этап Лиги чемпионов вышла норвежская команда.

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен». В финале минувшего розыгрыша соревнования команда Луиса Энрике встречалась с миланским «Интером». Парижский клуб одержал разгромную победу со счётом 5:0.

Календарь Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026
Турнирная сетка Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026
Российские футболисты за рубежом:

