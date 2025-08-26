Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пафос — Црвена Звезда, результат матча 26 августа 2025, счет 1:1, раунд плей-офф Лиги чемпионов 2025/2026

Кипрский «Пафос» не смог победить сербскую «Црвену Звезду», но вышел в общий этап ЛЧ
Комментарии

Завершился ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов между футбольными клубами «Пафос» (Кипр) и «Црвена Звезда» (Сербия). Игра проходила на стадионе «Героскипу» (Пафос, Кипр). Встреча закончилась со счётом 1:1. В прямом эфире игру показывал онлайн-кинотеатр Okko. Трансляцию этого матча также можно было посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Лига чемпионов . Раунд плей-офф. 2-й матч
26 августа 2025, вторник. 22:00 МСК
Пафос
Пафос, Кипр
Окончен
1 : 1
Црвена Звезда
Белград, Сербия
0:1 Иванич – 60'     1:1 Жажа – 89'    
Матч можно было посмотреть здесь:
Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта

На 60-й минуте счёт в игре открыл полузащитник гостей Мирко Иванич. На 89-й минуте нападающий хозяев Жажа восстановил равновесие.

Первый матч между командами завершился со счётом 2:1 в пользу «Пафоса». Таким образом, кипрский клуб по сумме двух встреч одержал победу со счётом 3:2 и вышел в общий этап Лиги чемпионов.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026

Какие карточки есть в футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android