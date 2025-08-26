Кипрский «Пафос» не смог победить сербскую «Црвену Звезду», но вышел в общий этап ЛЧ

Завершился ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов между футбольными клубами «Пафос» (Кипр) и «Црвена Звезда» (Сербия). Игра проходила на стадионе «Героскипу» (Пафос, Кипр). Встреча закончилась со счётом 1:1. В прямом эфире игру показывал онлайн-кинотеатр Okko. Трансляцию этого матча также можно было посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

На 60-й минуте счёт в игре открыл полузащитник гостей Мирко Иванич. На 89-й минуте нападающий хозяев Жажа восстановил равновесие.

Первый матч между командами завершился со счётом 2:1 в пользу «Пафоса». Таким образом, кипрский клуб по сумме двух встреч одержал победу со счётом 3:2 и вышел в общий этап Лиги чемпионов.

