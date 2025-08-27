Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Моуринью обратился к руководству «Фенербахче» перед матчем с «Бенфикой» в Лиге чемпионов

Моуринью обратился к руководству «Фенербахче» перед матчем с «Бенфикой» в Лиге чемпионов
Комментарии

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью перед ответным матчем раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2025/2026 с «Бенфикой» намекнул руководству турецкого клуба на необходимость трансферов.

Лига чемпионов . Раунд плей-офф. 2-й матч
27 августа 2025, среда. 22:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Не начался
Фенербахче
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Если бы Лига чемпионов была жизненно важна для моего клуба, что-то было бы сделано между матчами с «Фейеноордом» и «Бенфикой». Завтра на поле выйдут те же игроки, что играли с «Фейеноордом», — приводит слова Моуринью журналист Ягыз Сабунджуоглу в социальной сети Х.

Встреча между командами состоится в среду, 27 августа. Начало матча запланировано на 22:00 мск. Первая игра завершилась безголевой ничьей.

Материалы по теме
«Бенфика» — «Фенербахче». Жозе Моуринью угодил в ловушку
«Бенфика» — «Фенербахче». Жозе Моуринью угодил в ловушку
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android