Моуринью обратился к руководству «Фенербахче» перед матчем с «Бенфикой» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью перед ответным матчем раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2025/2026 с «Бенфикой» намекнул руководству турецкого клуба на необходимость трансферов.

«Если бы Лига чемпионов была жизненно важна для моего клуба, что-то было бы сделано между матчами с «Фейеноордом» и «Бенфикой». Завтра на поле выйдут те же игроки, что играли с «Фейеноордом», — приводит слова Моуринью журналист Ягыз Сабунджуоглу в социальной сети Х.

Встреча между командами состоится в среду, 27 августа. Начало матча запланировано на 22:00 мск. Первая игра завершилась безголевой ничьей.