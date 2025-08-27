Моуринью обратился к руководству «Фенербахче» перед матчем с «Бенфикой» в Лиге чемпионов
Поделиться
Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью перед ответным матчем раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2025/2026 с «Бенфикой» намекнул руководству турецкого клуба на необходимость трансферов.
Лига чемпионов . Раунд плей-офф. 2-й матч
27 августа 2025, среда. 22:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Не начался
Фенербахче
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Если бы Лига чемпионов была жизненно важна для моего клуба, что-то было бы сделано между матчами с «Фейеноордом» и «Бенфикой». Завтра на поле выйдут те же игроки, что играли с «Фейеноордом», — приводит слова Моуринью журналист Ягыз Сабунджуоглу в социальной сети Х.
Встреча между командами состоится в среду, 27 августа. Начало матча запланировано на 22:00 мск. Первая игра завершилась безголевой ничьей.
Материалы по теме
Комментарии
- 27 августа 2025
-
00:55
-
00:47
-
00:47
-
00:45
-
00:33
-
00:31
-
00:28
-
00:22
-
00:06
-
00:06
-
00:00
- 26 августа 2025
-
23:58
-
23:50
-
23:43
-
23:42
-
23:39
-
23:37
-
23:33
-
23:31
-
23:30
-
23:25
-
23:22
-
23:15
-
23:15
-
23:09
-
23:09
-
23:03
-
22:52
-
22:51
-
22:49
-
22:42
-
22:40
-
22:29
-
22:27
-
22:18