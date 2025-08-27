Результаты матчей Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 на 26 августа

Вчера, 26 августа, состоялись ответные матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. В рамках игрового дня прошли три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Лиги чемпионов 26 августа:

«Кайрат» – «Селтик» — 0:0, 3:2 пен. (первая игра — 0:0);

«Штурм» – «Будё-Глимт» — 2:1 (0:5);

«Пафос» – «Црвена Звезда» — 1:1 (2:1).

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен». В финале прошлого розыгрыша команда разгромила итальянский «Интер» со счётом 5:0. Отметим, что парижане также выиграли Суперкубок УЕФА, одолев в финале одноматчевого турнира английский «Тоттенхэм».