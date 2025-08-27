Болельщики устроили перформанс, «Спартак» бурно праздновал разгром «Пари НН». Фото матча

26 августа на стадионе «Лукойл Арена» в Москве прошёл матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором «Спартак» принимал «Пари Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступил Ранэль Зияков. Матч завершился со счётом 4:0 в пользу хозяев поля.

Лучшие кадры матча «Спартак» — «Пари НН» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

На 12-й минуте счёт в игре открыл полузащитник красно-белых Роман Зобнин. На 36-й минуте защитник Илья Самошников укрепил преимущество хозяев, забив в дебютном матче за «Спартак». На 69-й минуте защитник гостей Вадим Пигас отправил мяч в свои ворота. Окончательный счёт на 88-й минуте установил полузащитник Даниил Зорин.