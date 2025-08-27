Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Балтика — ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Болельщики устроили перформанс, «Спартак» бурно праздновал разгром «Пари НН». Фото матча

Болельщики устроили перформанс, «Спартак» бурно праздновал разгром «Пари НН». Фото матча
Комментарии

26 августа на стадионе «Лукойл Арена» в Москве прошёл матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором «Спартак» принимал «Пари Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступил Ранэль Зияков. Матч завершился со счётом 4:0 в пользу хозяев поля.

Лучшие кадры матча «Спартак» — «Пари НН» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

На 12-й минуте счёт в игре открыл полузащитник красно-белых Роман Зобнин. На 36-й минуте защитник Илья Самошников укрепил преимущество хозяев, забив в дебютном матче за «Спартак». На 69-й минуте защитник гостей Вадим Пигас отправил мяч в свои ворота. Окончательный счёт на 88-й минуте установил полузащитник Даниил Зорин.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android