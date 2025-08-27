Скидки
«Пафос» и «Будё-Глимт» впервые в истории вышли в общий этап Лиги чемпионов

«Пафос» и «Будё-Глимт» впервые в истории вышли в общий этап Лиги чемпионов
«Пафос» и «Будё-Глимт» впервые в истории вышли в общий этап Лиги чемпионов. «Пафос» до этого никогда не играл в квалификации данного соревнования. Кипрский клуб с первого раза пробился в общий этап турнира.

В раунде плей-офф соревнования «Пафос» встречался с сербской «Црвеной Звездой». Первый матч между командами завершился со счётом 2:1 в пользу кипрской команды. Вторая игра закончилась со счётом 1:1.

На аналогичной стадии «Будё-Глимт» играл с австрийским «Штурмом». Первая встреча между командами завершилась со счётом 5:0 в пользу норвежского клуба. Во втором матче «Будё-Глимт» уступил со счётом 1:2.

