У игроков «Реала» самые высокие зарплаты среди европейских топ-клубов — L'Equipe

Средняя годовая зарплата игроков мадридского «Реала» составляет € 11,2 млн в сезоне-2025/2026, сообщает L'Equipe со ссылкой на Capology data. Эта сумма на 60% выше, чем у большинства других топовых европейских клубов. Отмечается, что в прошлом сезоне «сливочные» тратили в среднем на футболиста € 12 млн.

Второе место в рейтинге занимает каталонская «Барселона» (€ 7,91 млн), «Манчестер Сити» замыкает тройку (€ 7,43 млн). Следом идёт мюнхенская «Бавария» (€ 7,38 млн), затем «ПСЖ» и лондонский «Арсенал» (оба — € 7 млн). Далее расположились: «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» (оба — € 6 млн), «Челси« и «Тоттенхэм» (€ 4,5 млн).