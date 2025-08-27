Скидки
Главная Футбол Новости

«Зенит» поздравил «Кайрат» с выходом казахстанского клуба в общий этап Лиги чемпионов

«Зенит» в телеграм-канале поздравил казахстанский «Кайрат» с выходом в общий этап Лиги чемпионов. Сине-бело-голубые опубликовали видео с защитником команды Нуралы Алипом, смотрящим прямую трансляцию игры «Кайрата» с «Селтиком» (0:0, 3:2 пен.), которая определяла, какой клуб выйдет в общий этап соревнования.

Лига чемпионов . Раунд плей-офф. 2-й матч
26 августа 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Окончен
0 : 0
3 : 2
Селтик
Глазго, Шотландия

«Кайрат» — в Лиге чемпионов! В первый раз, да», — сказал в ролике Алип.

«Алга! Присоединяемся к Нурику и поздравляем «Кайрат» с выходом в Лигу чемпионов», — написала пресс-служба «Зенита» в телеграм-канале.

Отметим, что «Кайрат» впервые в истории вышел в общий этап Лиги чемпионов.

Ранее в осенней стадии еврокубков «Кайрат» принимал участие только в сезоне-2021/2022. Тогда жёлто-чёрные прошли в первом раунде отбора Лиги чемпионов «Маккаби» из Хайфы, но на следующем этапе уступили «Црвене Звезде».

