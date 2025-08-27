Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Милан» контактирует с Рабьо на предмет трансфера — Романо

«Милан» контактирует с Рабьо на предмет трансфера — Романо
Комментарии

«Милан» обсуждает возможный трансфер полузащитника «Марселя» Адриена Рабьо с окружением футболиста. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

Отмечается, что полузащитник миланцев Исмаэль Беннасер, выступающий за провансальцев на правах аренды, не будет включён в эту сделку.

Напомним, ранее «Олимпик» выставил на продажу Рабьо и Джонатана Роу, между которыми произошла стычка после поражения «Марселя» от «Ренна» (0:1) в 1-м туре Лиги 1. Соглашение Рабьо с французским клубом рассчитано до июня 2026 года.

В прошлом сезоне Рабьо провёл за «Марсель» 31 игру во всех турнирах, где забил 10 мячей и отдал шесть голевых передач.

Материалы по теме
Стало известно будущее Рабьо в сборной Франции на фоне его отстранения в «Марселе»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android