«Милан» контактирует с Рабьо на предмет трансфера — Романо

«Милан» обсуждает возможный трансфер полузащитника «Марселя» Адриена Рабьо с окружением футболиста. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

Отмечается, что полузащитник миланцев Исмаэль Беннасер, выступающий за провансальцев на правах аренды, не будет включён в эту сделку.

Напомним, ранее «Олимпик» выставил на продажу Рабьо и Джонатана Роу, между которыми произошла стычка после поражения «Марселя» от «Ренна» (0:1) в 1-м туре Лиги 1. Соглашение Рабьо с французским клубом рассчитано до июня 2026 года.

В прошлом сезоне Рабьо провёл за «Марсель» 31 игру во всех турнирах, где забил 10 мячей и отдал шесть голевых передач.