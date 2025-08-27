Скидки
Главная Футбол Новости

«Спартак» обратился к болельщикам после разгромной победы в матче с «Пари НН»

Комментарии

«Спартак» в телеграм-канале поблагодарил болельщиков за поддержку в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором красно-белые разгромили «Пари Нижний Новгород» со счётом 4:0.

Fonbet Кубок России . Группа C. 3-й тур
26 августа 2025, вторник. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Зобнин – 12'     2:0 Самошников – 36'     3:0 Пигас – 69'     4:0 Зорин – 88'    

«Поддержка самого высокого уровня! Спасибо вам за этот вечер, красно-белые!» — написано в сообщении «Спартака».

На 12-й минуте счёт в игре открыл полузащитник красно-белых Роман Зобнин. На 36-й минуте защитник Илья Самошников укрепил преимущество хозяев. Этот гол стал дебютным для футболиста за московский клуб. На 69-й минуте защитник гостей Вадим Пигас забил гол в свои ворота. На 88-й минуте забитым мячом отметился полузащитник «Спартака» Даниил Зорин.

Комментарии
