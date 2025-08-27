«Спартак» обратился к болельщикам после разгромной победы в матче с «Пари НН»

«Спартак» в телеграм-канале поблагодарил болельщиков за поддержку в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором красно-белые разгромили «Пари Нижний Новгород» со счётом 4:0.

«Поддержка самого высокого уровня! Спасибо вам за этот вечер, красно-белые!» — написано в сообщении «Спартака».

На 12-й минуте счёт в игре открыл полузащитник красно-белых Роман Зобнин. На 36-й минуте защитник Илья Самошников укрепил преимущество хозяев. Этот гол стал дебютным для футболиста за московский клуб. На 69-й минуте защитник гостей Вадим Пигас забил гол в свои ворота. На 88-й минуте забитым мячом отметился полузащитник «Спартака» Даниил Зорин.

