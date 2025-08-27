Скидки
Все новости
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Рубина» Рахимов высказался о поражении от «Ахмата» в Кубке России

Комментарии

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал поражение от «Ахмата» (0:2) в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . Группа A. 3-й тур
26 августа 2025, вторник. 20:45 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
2 : 0
Рубин
Казань
1:0 Садулаев – 5'     2:0 Мелкадзе – 27'    

«У нас очень маленькая обойма. После встречи со «Спартаком», которая была очень затратной, игроки ещё не пришли в форму. Нам пришлось делать ротацию, наверное, это сказалось на том, что было в первом тайме. Мы очень лёгкие мячи пропустили. В обоих голах не успели накрыть соперника. В перерыве вышли другие игроки, и игра поменялась, мы оказывали давление.

Во втором тайме мы не позволили создать у своих ворот ни одного момента, которые у нас были, очень хорошо сыграл вратарь соперника. Футбол – такая игра. Но я не вижу ничего страшного, мы свои очки возьмём в Кубке. Теперь главное – успеть в аэропорт до приезда новых игроков, чтобы встретить их. Пока у нас [их] нет.

Мы уже год ничего не делаем, приходится выкручиваться. Тяжёлый месяц, 10 матчей за этот промежуток. Кто-то болеет, кто-то не в форме, Чумич был с повреждением, Дардан не мог сыграть 90 минут. У «Ахмата» Мелкадзе меняет Конате, сидит Богосавац в запасе», — приводит слова Рахимова пресс-служба «Рубина».

Комментарии
Новости. Футбол
