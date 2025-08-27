AS: «Реал» может активизировать усилия по покупке Уортона на фоне ситуации с Себальосом

Мадридский «Реал» может активизировать усилия по подписанию контракта с полузащитником «Кристал Пэлас» Адамом Уортоном в случае, если футболист «сливочных» Даниель Себальос перейдёт в «Марсель», проявляющий к нему интерес. Об этом сообщает AS.

По информации источника, главный тренер испанского гранда Хаби Алонсо считает, что потенциальный уход Себальоса лишит полузащиту «Реала» должной глубины, особенно с учётом того, что хавбек команды Джуд Беллингем вернётся после травмы не раньше октября. Кроме того, полузащитник «Королевского клуба» Эдуарду Камавинга выбыл до середины сентября.

В минувшем сезоне Уортон принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

