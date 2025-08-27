Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Корниленко высказался о предстоящем матче «Крыльев Советов» с «Динамо»

Сергей Корниленко высказался о предстоящем матче «Крыльев Советов» с «Динамо»
Комментарии

Экс-нападающий «Крыльев Советов» Сергей Корниленко поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором самарцы сыграют с московским «Динамо». В своей предыдущей встрече Мир РПЛ «Крылья Советов» уступили «Краснодару» со счётом 0:6.

Fonbet Кубок России . Группа B. 3-й тур
27 августа 2025, среда. 16:15 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Крыльям» нельзя забывать о чемпионате, где они очень быстро могут упасть в турнирной таблице. Думаю, что самарская команда должна показать реакцию на разгромное поражение от «Краснодара» при своих болельщиках. Уверен, что эта реакция последует», — заявил Корниленко в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Перед этой игрой «Крылья Советов» с четырьмя очками возглавляют турнирную таблицу группы B, «Динамо» с тремя очками находится на третьем месте.

Материалы по теме
Фёдор Смолов ответил, готов ли перейти в «Крылья Советов» в случае предложения
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android