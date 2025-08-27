Сергей Корниленко высказался о предстоящем матче «Крыльев Советов» с «Динамо»

Экс-нападающий «Крыльев Советов» Сергей Корниленко поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором самарцы сыграют с московским «Динамо». В своей предыдущей встрече Мир РПЛ «Крылья Советов» уступили «Краснодару» со счётом 0:6.

«Крыльям» нельзя забывать о чемпионате, где они очень быстро могут упасть в турнирной таблице. Думаю, что самарская команда должна показать реакцию на разгромное поражение от «Краснодара» при своих болельщиках. Уверен, что эта реакция последует», — заявил Корниленко в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Перед этой игрой «Крылья Советов» с четырьмя очками возглавляют турнирную таблицу группы B, «Динамо» с тремя очками находится на третьем месте.