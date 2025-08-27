Скидки
Матч-центр:
Главная Футбол Новости

Станислав Черчесов прокомментировал победу «Ахмата» над «Рубином» в Кубке России

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов дал комментарий по итогам победы над казанским «Рубином» (2:0) в домашней встрече 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . Группа A. 3-й тур
26 августа 2025, вторник. 20:45 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
2 : 0
Рубин
Казань
1:0 Садулаев – 5'     2:0 Мелкадзе – 27'    

«Нам надо было сегодня выиграть, чтобы остаться в гонке за кубок. Первый тайм провели, как и планировали. Во втором тайме плюс-минус играли так же, но в некоторых моментах отдали сопернику инициативу. В остальном поздравил ребят с победой. Готовимся к матчу с «Ростовом», — приводит слова Черчесова официальный сайт «Ахмата».

На пятой минуте встречи «Ахмат» — «Рубин» счёт открыл дальним ударом вингер грозненцев Лечи Садулаев. На 27-й минуте нападающий Георгий Мелкадзе забил второй гол, замкнув прострел защитника Дарко Тодоровича.

«Ахмат» набрал три очка и поднялся на второе место в группе A, опередив имеющих такое же количество очков «Рубин» и «Оренбург». Возглавляет квартет набравший девять очков «Зенит».

Календарь Кубка России
Турнирная таблица Кубка России

Видео: Шутки Черчесова:

Новости. Футбол
