Атмосфера на улицах Алма-Аты после выхода «Кайрата» в Лигу чемпионов

Алма-атинский «Кайрат» после победы во второй встрече раунда плей-офф Лиги чемпионов с шотландским «Селтиком» со счётом 0:0 (3:2 пен.) вышел в общий этап ЛЧ. Первый матч между командами завершился со счётом 0:0.

Улицы Алма-Аты заполнились болельщиками, которые возвращались со стадиона. Люди шли в клубной атрибутике, размахивали флагами и кричали: «Кайрат!»

Следующий матч клуб из Алма-Аты проведёт на выезде в рамках 22-го тура казахстанского чемпионата с «Окжетпесом» 31 августа.

Напомним, 1-й тур Лиги чемпионов пройдёт 16-18 сентября. Победителем прошлогоднего турнира стал французский «Пари Сен-Жермен», обыгравший в финале миланский «Интер» со счётом 5:0.