Шпилевский: «Спартак» — не уровень, на который «Пари НН» должен равняться сейчас

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский высказался после разгромного поражения от московского «Спартака» в выездном матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:4).

«По поводу первого тайма — сказал ребятам, что это было лучшее исполнение с их стороны. Четыре ошибки, так свой перформанс уничтожать… Так нельзя делать. Поблагодарил ребят за феноменальную игру в первом тайме, структурно мы лучше выглядели, это факт. Вопрос исполнения.

Не надо злиться. Сказал ребятам, что «Спартак» — не наш уровень, на который мы должны равняться сейчас. В целом я остался доволен. Ребята, которые вышли на замену, ещё где‑то не адаптированы. В целом то, как ребята играли в первом тайме, топ. Надо с командами, которые соответствуют нашему уровню, показывать тот же перформанс», — сказал Шпилевский в эфире телеканала «Матч ТВ».

После первого тайма нижегородцы уступали «Спартаку» со счётом 0:2, пропустив от Романа Зобнина на 12-й минуте и от Ильи Самошникова – на 36-й минуте. Во втором тайме автогол Вадима Пигаса на 69-й минуте и мяч Даниила Зорина на 88-й минуте установили окончательный разгромный счёт.

«Спартак» возглавляет группу C Пути РПЛ Кубка России, набрав семь очков в трёх встречах, волжане занимают третье место с тремя очками. На второй строчке таблицы находится махачкалинское «Динамо», набравшее пять очков в двух матчах, замыкает квартет «Ростов», не заработавший ни одного очка в двух играх.

