«Поведение Станковича изменилось». Корниленко — о крупной победе «Спартака» над «Пари НН»

Экс-нападающий «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о состоянии московского «Спартака» после разгромной домашней победы над «Пари НН» (4:0) в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . Группа C. 3-й тур
26 августа 2025, вторник. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Зобнин – 12'     2:0 Самошников – 36'     3:0 Пигас – 69'     4:0 Зорин – 88'    

«Видно по настроению и желанию, как ведут себя футболисты «Спартака». Возможно, это связано с результатами в последних играх. Также стоит отметить, что поведение Станковича изменилось. Связываю это с тем, что тренер сам с собой это проработал. Понял, что его эмоции работают на команду не так, как должны», — сказал Корниленко в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Спартак» возглавляет группу C Пути РПЛ Кубка России, набрав семь очков в трёх встречах, волжане занимают третье место с тремя очками. На второй строчке таблицы находится махачкалинское «Динамо», набравшее пять очков в двух матчах, замыкает квартет «Ростов», не заработавший ни одного очка в двух играх.

В двух последних матчах во всех турнирах команда Деяна Станковича одержала победы — 23 августа красно-белые переиграли на выезде казанский «Рубин» (2:0) в игре 6-го тура Мир РПЛ. До этого «Спартак» не выигрывал на протяжении четырёх матчей во всех турнирах.

