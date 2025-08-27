Скидки
Главная Футбол Новости

Черчесов — об Ибишеве: «Ахмат» приобрёл игрока, не сделав трансфер

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов прокомментировал игру защитника бео-зелёных и сборной России Турпал-Али Ибишева после победы над казанским «Рубином» (2:0) в домашней встрече 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . Группа A. 3-й тур
26 августа 2025, вторник. 20:45 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
2 : 0
Рубин
Казань
1:0 Садулаев – 5'     2:0 Мелкадзе – 27'    

— Ибишев очередной матч провёл в опорной зоне. Это связано с нехваткой игроков на этой позиции?
— Не связано. Я познакомился с Турпал-Али поближе и, я считаю, очень важно игроку найти свою оптимальную позицию. Он с каждой игрой прибавляет, и я не удивлюсь, если Ибишев в сборную поедет в следующий раз уже и как опорный полузащитник. У меня есть тенденция находить футболисту вторую позицию, чтобы у него имелось место в составе. Игроки определенного уровня должны играть на нескольких позициях. Как вы видите, мы приобрели игрока, не сделав трансфер, — приводит слова Черчесова официальный сайт «Ахмата».

23-летний центральный защитник Турпал-Али Ибишев в текущем сезоне провёл за грозненский «Ахмат» восемь матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. За сборную России футболист провёл два матча — с Гренадой 19 марта 25 года (5:0) и с Беларусью 10 июня 2025 года (4:1 на выезде). При этом Ибишев не вошёл в расширенный состав национальной команды на сентябрьский сбор, в ходе которого подопечные Валерия Карпина сыграют с Иорданией дома и Катаром на выезде.

