Смолов: надо было забить 2-3 на ЧМ и уехать в «МЮ». Провёл ЧМ так, что уехал в «Локомотив»

Экс-нападающий «Краснодара» и сборной России Фёдор Смолов рассказал о влиянии выступления на чемпионате мира — 2018 в России на свою дальнейшую карьеру.

«Я понимал, что мне надо остаться в «Краснодаре», ярко провести чемпионат мира, забить два-три гола и уехать в «Манчестер Юнайтед» или «Боруссию Дортмунд». Ну, провёл ЧМ так, что уехал в «Локомотив».

Летом были переговоры о трансфере. Я рассчитывал, что забью на турнире два-три гола и перейду в топ-клуб. Поэтому начал снижать требования к себе, начиная с зимы. За полгода до ЧМ у меня были предложения от «Зенита» и «Вест Хэма». Галицкого устраивали оба варианта. Но петербуржцы сообщили, что, купив меня за 12 миллионов, летом будут ставить ценник в 20. Я решил остаться в «Краснодаре» и проявить себя на ЧМ. Но в итоге я был в тильте, потому что сам себе всё испортил», — рассказал Смолов в выпуске подкаста «Смол ФМ».

35-лений нападающий Фёдор Смолов на чемпионате мира 2018 года сыграл во всех пяти матчах сборной России на турнире, не отметившись результативными действиями. Мундиаль футболист начал основным форвардом национальной команды, однако после первой игры утратил этот статус. В 1/8 финала Фёдор забил послематчевый пенальти в ворота сборной Испании (1:1, пен. 4:3), в 1/4 финала в послематчевой серии со сборной Хорватии (2:2, пен. 3:4) Смолов не реализовал свою попытку, не сумев переиграть вратаря ударом «паненка».

В августе 2018 года Фёдор Смолов перешёл из «Краснодара» в московский «Локомотив», сумма трансферной компенсации по оценке портала Transfermarkt составила € 9 млн.

Видео: Смолов высказался о драке в «Кофемании»