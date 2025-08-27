Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Крылья Советов — Динамо М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Смолов: надо было забить 2-3 на ЧМ и уехать в «МЮ». Провёл ЧМ так, что уехал в «Локомотив»

Смолов: надо было забить 2-3 на ЧМ и уехать в «МЮ». Провёл ЧМ так, что уехал в «Локомотив»
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-нападающий «Краснодара» и сборной России Фёдор Смолов рассказал о влиянии выступления на чемпионате мира — 2018 в России на свою дальнейшую карьеру.

ЧМ-2018 - финальный раунд . 1/4 финала
07 июля 2018, суббота. 21:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 2
3 : 4
Хорватия
1:0 Черышев – 31'     1:1 Крамарич – 39'     1:2 Вида – 100'     2:2 Фернандес – 115'    

«Я понимал, что мне надо остаться в «Краснодаре», ярко провести чемпионат мира, забить два-три гола и уехать в «Манчестер Юнайтед» или «Боруссию Дортмунд». Ну, провёл ЧМ так, что уехал в «Локомотив».

Летом были переговоры о трансфере. Я рассчитывал, что забью на турнире два-три гола и перейду в топ-клуб. Поэтому начал снижать требования к себе, начиная с зимы. За полгода до ЧМ у меня были предложения от «Зенита» и «Вест Хэма». Галицкого устраивали оба варианта. Но петербуржцы сообщили, что, купив меня за 12 миллионов, летом будут ставить ценник в 20. Я решил остаться в «Краснодаре» и проявить себя на ЧМ. Но в итоге я был в тильте, потому что сам себе всё испортил», — рассказал Смолов в выпуске подкаста «Смол ФМ».

35-лений нападающий Фёдор Смолов на чемпионате мира 2018 года сыграл во всех пяти матчах сборной России на турнире, не отметившись результативными действиями. Мундиаль футболист начал основным форвардом национальной команды, однако после первой игры утратил этот статус. В 1/8 финала Фёдор забил послематчевый пенальти в ворота сборной Испании (1:1, пен. 4:3), в 1/4 финала в послематчевой серии со сборной Хорватии (2:2, пен. 3:4) Смолов не реализовал свою попытку, не сумев переиграть вратаря ударом «паненка».

В августе 2018 года Фёдор Смолов перешёл из «Краснодара» в московский «Локомотив», сумма трансферной компенсации по оценке портала Transfermarkt составила € 9 млн.

Видео: Смолов высказался о драке в «Кофемании»

Материалы по теме
Смолов выразил готовность сыграть за «БроукБойз» в следующем раунде Кубка России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android