Стали известны 32 команды общего этапа Лиги чемпионов из 36

Вчера, 27 августа, состоялись ответные матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов, по итогам которых определились ещё три команды, вышедшие в общий этап ЛЧ.

Так, в Лигу чемпионов вышли казахстанский «Кайрат» после победы над шотландским «Селтиком» (0:0, 3:2 пен.), норвежский «Будё-Глимт», обыгравший по сумме двух встреч с австрийским «Штурм» (5:0, 1:2), и кипрский «Пафос», победивший сербскую «Црвену Звезду» по сумме двух встреч (2:1, 1:1).

Список команд, вышедших в общий этап Лиги чемпионов:

«Ливерпуль», лондонский «Арсенал», «Манчестер Сити», «Челси», «Тоттенхэм Хотспур», «Ньюкасл Юнайтед» (все — Англия), «Наполи», «Интер», «Аталанта», «Ювентус» (все — Италия), «Барселона», мадридский «Реал», мадридский «Атлетико», «Атлетик» из Бильбао, «Вильярреал» (все — Испания), «Бавария», «Байер», «Айнтрахт», «Боруссия» из Дортмунда (все — Германия), «ПСЖ», «Марсель», «Монако» (все — Франция), ПСВ, «Аякс» (Нидерланды), «Спортинг» (Португалия), «Юнион» (Бельгия), «Галатасарай» (Турция), «Славия» (Чехия), «Олимпиакос» (Греция), «Кайрат» (Казахстан), «Будё-Глимт» (Норвегия), «Пафос» (Кипр).