16:15 Мск
Футбол Новости

Тикнизян заплакал на эмоциях после вылета «Црвены Звезды» из Лиги чемпионов
Аудио-версия:
Левый защитник «Црвены Звезды» и сборной Армении Наир Тикнизян не сдержал эмоций и расплакался после завершения ответного матча квалификации Лиги чемпионов, в котором сербская команда в гостях сыграла вничью с местным «Пафосом» — 1:1 — и выбыла из турнира (первый матч — 1:2).

Лига чемпионов . Раунд плей-офф. 2-й матч
26 августа 2025, вторник. 22:00 МСК
Пафос
Пафос, Кипр
Окончен
1 : 1
Црвена Звезда
Белград, Сербия
0:1 Иванич – 60'     1:1 Жажа – 89'    

После финального свистка трансляция показала крупным планом армяно‑российского полузащитника Тикнизяна, который не смог сдержать слёз. Отметим, на 88-й минуте после его фола хозяева сравняли счёт, что лишило сербскую команду шансов на выход в основной раунд.

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, Тикнизян перешёл в «Црвену Звезду» из московского «Локомотива» в июне этого года, подписав трёхлетний контракт. На данный момент в его активе восемь официальных матчей и ни одного результативного действия за новый клуб.

Зарубежные спортсмены с российским паспортом:

