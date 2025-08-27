Тикнизян заплакал на эмоциях после вылета «Црвены Звезды» из Лиги чемпионов

Левый защитник «Црвены Звезды» и сборной Армении Наир Тикнизян не сдержал эмоций и расплакался после завершения ответного матча квалификации Лиги чемпионов, в котором сербская команда в гостях сыграла вничью с местным «Пафосом» — 1:1 — и выбыла из турнира (первый матч — 1:2).

После финального свистка трансляция показала крупным планом армяно‑российского полузащитника Тикнизяна, который не смог сдержать слёз. Отметим, на 88-й минуте после его фола хозяева сравняли счёт, что лишило сербскую команду шансов на выход в основной раунд.

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, Тикнизян перешёл в «Црвену Звезду» из московского «Локомотива» в июне этого года, подписав трёхлетний контракт. На данный момент в его активе восемь официальных матчей и ни одного результативного действия за новый клуб.

