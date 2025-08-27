Скидки
Моуринью хочет подписать Лунина в «Фенербахче» — AS

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью ищет усиление позиции вратаря и нацелился на Андрея Лунина из мадридского «Реала». Об этом сообщает испанское издание AS.

По информации источника, португальский специалист недоволен голкипером клуба Домиником Ливаковичем, а сам хорват может покинуть Турцию и перейти в «Ноттингем Форест» на правах аренды.

«Фенербахче» уже направил в мадридский «Реал» запрос, чтобы узнать условия возможного трансфера украинского голкипера. Интерес к Лунину также проявляет «Галатасарай», однако клуб не рассматривает его как приоритетную цель.

В прошлом сезоне Лунин провёл 14 матчей за «Реал», пропустив 19 голов и шесть раз сохранив ворота «сухими».

