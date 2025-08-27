Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сочи — Краснодар. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Романо выложил инсайд о будущем хавбека «Реала» Себальоса на фоне слухов об уходе испанца

Романо выложил инсайд о будущем хавбека «Реала» Себальоса на фоне слухов об уходе испанца
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник мадридского «Реала» Даниель Себальос в ближайшее время перейдёт во французский «Марсель». Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

По информации источника, 29‑летний испанец перейдёт на правах аренды с обязательством выкупа. Переговоры между клубами близки к завершению, игрок дал согласие на трансфер. Ожидаемая сумма выкупа составляет не менее € 15 млн.

Себальос выступает за мадридский гранд с 2017 года. С тех пор испанец провёл 194 матча за клуб, забив семь мячей и отдав 16 результативных передач. С 2019 по 2021 годы футболист провёл на правах аренды в лондонском «Арсенале». В текущем сезоне Ла Лиги Даниель дважды выходил на замену в концовках матчей и не отмечался результативными действиями. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 10 млн.

Материалы по теме
AS: «Реал» может активизировать усилия по покупке Уортона на фоне ситуации с Себальосом

Почему «Реал Мадрид» — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android