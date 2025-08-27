Романо выложил инсайд о будущем хавбека «Реала» Себальоса на фоне слухов об уходе испанца

Полузащитник мадридского «Реала» Даниель Себальос в ближайшее время перейдёт во французский «Марсель». Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

По информации источника, 29‑летний испанец перейдёт на правах аренды с обязательством выкупа. Переговоры между клубами близки к завершению, игрок дал согласие на трансфер. Ожидаемая сумма выкупа составляет не менее € 15 млн.

Себальос выступает за мадридский гранд с 2017 года. С тех пор испанец провёл 194 матча за клуб, забив семь мячей и отдав 16 результативных передач. С 2019 по 2021 годы футболист провёл на правах аренды в лондонском «Арсенале». В текущем сезоне Ла Лиги Даниель дважды выходил на замену в концовках матчей и не отмечался результативными действиями. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 10 млн.

