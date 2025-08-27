Бруну Фернандеш может покинуть «МЮ» следующим летом — Daily Mail

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш не планирует покидать клуб ближайшим летом. Португалец намерен провести ещё один сезон в Англии, чтобы спокойно подготовиться к чемпионату мира 2026 года. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, после турнира футболист будет открыт к новым вариантам продолжения карьеры. Среди потенциальных направлений называются клубы Саудовской Аравии, MLS, а также команды из ведущих европейских лиг.

Напомним, Фернандеш играет за «МЮ» с зимы 2020 года. За это время он провёл 290 матчей, забил 98 голов и сделал 86 результативных передач. Контракт хавбека рассчитан до лета 2027-го, его рыночная стоимость оценивается в € 50 млн.