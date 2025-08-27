Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сочи — Краснодар. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бруну Фернандеш может покинуть «МЮ» следующим летом — Daily Mail

Бруну Фернандеш может покинуть «МЮ» следующим летом — Daily Mail
Комментарии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш не планирует покидать клуб ближайшим летом. Португалец намерен провести ещё один сезон в Англии, чтобы спокойно подготовиться к чемпионату мира 2026 года. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, после турнира футболист будет открыт к новым вариантам продолжения карьеры. Среди потенциальных направлений называются клубы Саудовской Аравии, MLS, а также команды из ведущих европейских лиг.

Напомним, Фернандеш играет за «МЮ» с зимы 2020 года. За это время он провёл 290 матчей, забил 98 голов и сделал 86 результативных передач. Контракт хавбека рассчитан до лета 2027-го, его рыночная стоимость оценивается в € 50 млн.

Материалы по теме
Рио Фердинанд высказался в поддержку Рубена Аморима и Бруну Фернандеша
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android