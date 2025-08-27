Скидки
Сочи — Краснодар. Прямая трансляция
18:30 Мск
Санчо окончательно отказался от перехода в «Рому» — Ди Марцио

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо не станет игроком «Ромы». Об этом сообщил Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, во вторник в Лондоне состоялась встреча между спортивным директором римского клуба Фредериком Массарой и представителями футболиста. Переговоры завершились окончательным отказом: англичанин не принял предложение римского клуба.

Напомним, Санчо выступает за «МЮ» с лета 2021 года. За это время он провёл 83 матча во всех турнирах, отметился 12 голами и шестью результативными передачами. Контракт 24-летнего игрока рассчитан до 2026 года, его рыночная стоимость оценивается Transfermarkt в € 28 млн.

