Антони в шаге от возвращения в «Бетис», переговоры с «МЮ» на завершающей стадии — Скира

Испанский «Бетис» близок к завершению трансфера вингера «Манчестер Юнайтед» Антони, сообщает журналист и инсайдер Николо Скира в соцсети X. Действующий контракт футболиста с английским клубом рассчитан до лета 2027 года.

По информации источника, севильская команда в шаге от заключения аренды до лета 2026 года с опцией обязательного выкупа. Отмечается, что переговоры на завершающей стадии. Утверждается, что сам игрок жаждет вернуться в «Бетис», а зелёно-белые готовы в ближайшее время закрыть сделку.

Во второй половине прошедшего сезона Антони провёл 26 матчей за «Бетис» во всех турниирах, в которых забил девять голов и сделал пять результативных передач. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста равняется € 35 млн.

