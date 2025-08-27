Карраско близок к третьему возвращению в «Атлетико» — AS

Форвард «Аль-Шабаба» Янник Карраско может снова оказаться в мадридском «Атлетико». Об этом сообщает AS.

По данным источника, саудовский клуб готов рассмотреть предложения по 31-летнему бельгийцу, который выступает за команду на протяжении последних двух лет.

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне лично заинтересован в возвращении футболиста и провёл встречу с генеральным директором клуба Карлосом Бусеро по этому поводу. Заинтересованность в бельгийце возникла на фоне того, что «матрасники» никак не могут договориться с «Ювентусом» о переходе Николаса Гонсалеса и если этот трансфер сорвётся, то Карраско наверняка в третий раз окажется в мадридском клубе.

В минувшем сезоне Карраско провёл 18 матчей за «Аль-Шабаб», отметившись двумя голами и шестью результативными передачами. Ранее он сыграл за «Атлетико» 266 матчей, забил 47 мячей и сделал 35 ассистов.