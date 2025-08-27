«Ну мы кашу заварили, конечно». Уразбахтин — о выходе «Кайрата» в групповой этап ЛЧ

Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин прокомментировал выход команды в групповой этап Лиги чемпионов.

«У нас была задача – чемпионат, выиграть Кубок и пробиться в групповую стадию Лиги чемпионов. С одной задачей справились. Возможно, не думали, что именно в групповой этап Лиги чемпионов. Думали, что в крайнем случае хотели играть в Лиге конференций. Но теперь я ребятам говорю: ну мы кашу заварили, конечно. Я не знаю, какие задачи будут, посмотрим, я не люблю прогнозы давать, я люблю тихо, постепенно. Нам даже не верится, что мы там», – приводит слова Уразбахтина Sports24.kz.

Напомним, «Кайрат» в раунде плей-офф Лиги чемпионов прошёл шотландский «Селтик» (0:0, 0:0, 3:2 пен.) в серии пенальти и впервые в истории пробился в групповой этап самого престижного клубного турнира Европы.