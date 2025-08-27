«Ему нужны разъяснения? Пусть позвонит». Анчелотти — о невызове Родриго в сборную Бразилии

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти объяснил, почему не включил нападающего мадридского «Реала» Родриго Гоэса в заявку «селесао» на ближайшие матчи отборочного этапа чемпионата мира — 2026 с командами Чили и Боливии.

«Я с ним не говорил. Он прекрасно знает, что такое сборная Бразилии. Понятно, что для вызова нужно участвовать в матчах и быть в хорошей физической форме. Мне не требуется объяснять это лично; если ему нужны разъяснения, пусть позвонит — у него есть мой номер», — приводит слова Анчелотти испанское издание Mundo Deportivo.

В минувшем сезоне Родриго принял участие в 54 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 14 мячами и 11 результативными передачами. В текущем сезоне бразилец провёл один матч, где не совершил голевых действий.

