Алексей Исаев: «Карабах» — это азербайджанский аналог «Зенита»

Полузащитник «Карабаха» и сборной Азербайджана Алексей Исаев ответил на вопрос, является ли «Карабах» аналогом санкт-петербургского «Зенита» из Российской Премьер-Лиги.

— «Карабах» — это азербайджанский аналог «Зенита»?

— На данный момент точно так и есть. В плане инфраструктуры здесь тоже всё на высшем уровне. Своя база: два очень качественных поля, тренажёрка, бассейн. Всё, что нужно для футболистов, есть.

Гурбан Гурбанов — легенда и человек с большой буквы. Пусть он меня не ругает, но скажу так: это гигант азербайджанского футбола. Это пример, каким нужно быть мужчиной. Мы каждый день учимся у него, как нужно вести себя на поле и вне поля, — рассказал Исаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Исаев — воспитанник красноярского футбола. Ранее он выступал за «Енисей», «Зенит-2» и «Сабах».

Полное интервью Алексея Исаева читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

