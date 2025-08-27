Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сочи — Краснодар. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алексей Исаев: «Карабах» — это азербайджанский аналог «Зенита»

Алексей Исаев: «Карабах» — это азербайджанский аналог «Зенита»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Карабаха» и сборной Азербайджана Алексей Исаев ответил на вопрос, является ли «Карабах» аналогом санкт-петербургского «Зенита» из Российской Премьер-Лиги.

— «Карабах» — это азербайджанский аналог «Зенита»?
— На данный момент точно так и есть. В плане инфраструктуры здесь тоже всё на высшем уровне. Своя база: два очень качественных поля, тренажёрка, бассейн. Всё, что нужно для футболистов, есть.

Гурбан Гурбанов — легенда и человек с большой буквы. Пусть он меня не ругает, но скажу так: это гигант азербайджанского футбола. Это пример, каким нужно быть мужчиной. Мы каждый день учимся у него, как нужно вести себя на поле и вне поля, — рассказал Исаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Исаев — воспитанник красноярского футбола. Ранее он выступал за «Енисей», «Зенит-2» и «Сабах».

Полное интервью Алексея Исаева читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
Материалы по теме
Ассистентский дубль экс-игрока «Краснодара» помог «Карабаху» победить «Ференцварош» в ЛЧ

Топ-5 легенд футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android