Исаев: я вырос в Сибири и мечтал играть за Россию. Но теперь Азербайджан — второй дом

Полузащитник «Карабаха» Алексей Исаев рассказал, как начал выступать за сборную Азербайджана.

«После первого же года в «Сумгаите» мне предложили играть за сборную Азербайджана. Честно скажу — сомневался. В первый раз я приехал в национальную команду и почти сразу же уехал. Раздумывал, нужно мне это или нет. Я же вырос в Сибири и грезил играть за сборную России! Но сегодня я благодарен людям за предоставленный шанс. Никогда бы не подумал, что буду с такой радостью ехать в сборную другой страны! Я горд и счастлив представлять её на международной арене и всегда выкладываюсь полностью.

У меня два дома — Сибирь, Красноярск, Россия и Азербайджан. Много кто недооценивает чемпионат Азербайджана. Тут очень добротный уровень футбола. «Карабах», «Нефтчи», «Сабах», «Зиря», «Туран» Курбана Бердыева — очень хорошие команды, квалифицированные легионеры, есть талантливые местные ребята. Поэтому и мыслей, где проще, у меня не было. Сомнения посещали только из-за детской мечты — играть за Россию. Я считал, что у меня есть шанс попасть туда», — рассказал Исаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Алексей Исаев является воспитанником красноярского футбола, в профессиональной карьере, помимо «Карабаха», играл за «Енисей», «Зенит-2», «Сабах».

Полное интервью читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.