18:30 Мск
Исаев: «Карабах» заслуживает быть в группе Лиги чемпионов — мы не должны подвести людей

Аудио-версия:
Полузащитник «Карабаха» и сборной Азербайджана Алексей Исаев поделился мыслями о глобальных целях азербайджанской команды в еврокубках.

Лига чемпионов . Раунд плей-офф. 2-й матч
27 августа 2025, среда. 19:45 МСК
Карабах
Агдам, Азербайджан
Не начался
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Перед «Карабахом» постоянно ставится цель попасть в группу Лигу чемпионов. Шаг за шагом идём к этому. У нас хороший, сплочённый коллектив, квалифицированные игроки, отличный тренерский штаб. Я думаю, мы заслуживаем быть там.

Игру в Будапеште я дома, в Баку, смотрел. Когда пропустили, конечно, беспокойство появилось. Но я верил и верю в ребят. Я ещё до матча сказал: мы сегодня выиграем — и парни выполнили свою работу на отлично. Но расслабляться рано. Нельзя думать, что всё пройдено. Нет, второй матч будет намного тяжелее, и надо быть готовым к нему.

Нагнетания нет, но люди надеются, верят и ждут. Мы не должны их подвести. Нужно добиться своей цели», — рассказал Исаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, в первом матче финального раунда квалификации Лиги чемпионов «Карабах» в гостях уверенно победил венгерский «Ференцварош» со счётом 3:1. Ответная игра между командами состоится сегодня, 27 августа, в Баку (Азербайджан), начало в 19:45 мск.

Полное интервью с Алексеем Исаевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
Алексей Исаев: «Карабах» — это азербайджанский аналог «Зенита»

Зарубежные спортсмены с российским паспортом:

Все новости

