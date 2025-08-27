Полузащитник сборной Азербайджана Исаев: Мусаев сделал из меня машину

Полузащитник «Карабаха» и национальной сборной Азербайджана Алексей Исаев высоко оценил работу с Мурадом Мусаевым, под руководством которого выступал ранее.

«Передаю привет Мураду Олеговичу и всему его штабу. Очень их уважаю и ценю, по сей день слежу и переживаю. Мусаев в меня поверил, но уже по-другому — как во взрослого, квалифицированного футболиста. И характерами, духом мы с ним сошлись. Нравилась его манера работы. При нём я чувствовал себя как дома. Поначалу я больше играл «десятку», свободного художника, а у Мусаева стал больше исполнять «восьмёрку», разыгрывающего — и полюбил эту позицию. Сейчас для меня это лучшее амплуа — box-to-box.

Возможно, от этого чуть-чуть упала результативность. Я тоже злился, что ребята забивали, а я нет, рвался поближе к чужим воротам. Но Мурад Олегович постоянно со мной разговаривал. Он убеждал, что пользы команде я на новом месте приношу намного больше. Мусаев из меня сделал машину в центре поля. В тот сезон мы стали вторыми и совсем немного уступили моему нынешнему клубу — «Карабаху». Мусаев порядочный, воспитанный. Человек с большой буквы. А как тренер он постоянно стремится развиваться и узнавать что-то новое. Ему небезразлично то, что происходит с футболистом за полем. Высокого уровня специалист» — сказал Исаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Алексей Исаев является воспитанником красноярского футбола. В профессиональной карьере он выступал за «Енисей», «Зенит-2», «Сабах» и «Карабах».

Полное интервью читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.