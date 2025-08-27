Скидки
Балтика — ЦСКА. Прямая трансляция
20:45 Мск
Хайкин показал раздевалку «Будё‑Глимт» после исторического выхода клуба в общий этап ЛЧ

Российский голкипер «Будё-Глимт» Никита Хайкин показал видео из раздевалки после исторического выхода норвежского клуба в общий этап Лиги чемпионов сезона-2025/2026.

Лига чемпионов . Раунд плей-офф. 2-й матч
26 августа 2025, вторник. 22:00 МСК
Штурм
Грац, Австрия
Окончен
2 : 1
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
0:1 Йоргенсен – 15'     1:1 Ятта – 30'     2:1 Эрман – 73'    

Норвежский коллектив бурно отпраздновал факт, что им впервые в своей истории удалось пробиться в основной раунд главного европейского клубного турнира.

Напомним, «Будё-Глимт» проиграл «Штурму» в гостях в ответном матче квалификации Лиги чемпионов со счётом 1:2, однако первая встреча между командами завершилась со счётом 5:0 в пользу норвежцев. Таким образом, по результатам двух игр в общий этап Лиги чемпионов вышла норвежская команда.

