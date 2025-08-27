Хайкин показал раздевалку «Будё‑Глимт» после исторического выхода клуба в общий этап ЛЧ

Российский голкипер «Будё-Глимт» Никита Хайкин показал видео из раздевалки после исторического выхода норвежского клуба в общий этап Лиги чемпионов сезона-2025/2026.

Норвежский коллектив бурно отпраздновал факт, что им впервые в своей истории удалось пробиться в основной раунд главного европейского клубного турнира.

Напомним, «Будё-Глимт» проиграл «Штурму» в гостях в ответном матче квалификации Лиги чемпионов со счётом 1:2, однако первая встреча между командами завершилась со счётом 5:0 в пользу норвежцев. Таким образом, по результатам двух игр в общий этап Лиги чемпионов вышла норвежская команда.

Материалы по теме «Пафос» и «Будё-Глимт» впервые в истории вышли в общий этап Лиги чемпионов

Необычные названия футбольных клубов: