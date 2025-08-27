Игрок сборной Азербайджана Исаев: из-за забора смотрел на Дзюбу, Кержакова, Кокорина

Полузащитник «Карабаха» и сборной Азербайджана Алексей Исаев рассказал о начале своей карьеры и воспоминаниях о «Зените».

«Зарплату дали в полтора раза больше, чем была в «Енисее». Но я никогда за деньгами не гнался. Главным фактором была мечта и цель доказать, что способен чего-то достичь. В первую очередь — самому себе, во вторую — футбольному миру. С Луческу я так и не познакомился. Не предоставили мне такой возможности. Я играл и тренировался только в «Зените-2». Но видел всю эту компанию: Дзюба, Кержаков, Кокорин. Я жил возле Удельного парка. После тренировок «Зенита-2» смотрел из-за забора, как они тренируются. Сам себе говорил: я скоро буду вместе с ними. Но, видите, не получилось. Даже познакомиться с ними не успел.

Мне всегда нравился Данни. Для меня это футболист топ-класса. Человек после трёх «крестов» на таком уровне играл! Из российских игроков выделялись Кокорин, Дзюба, Шатов. Все хорошие были — плохие в «Зените» не играли бы. Но особенно импонировал Юрий Жирков. Ребята, которые с ним тренировались, отзывались о нём как об очень воспитанном человеке, который всегда поддерживал молодых. А в игре — большой мастер», — сказал Исаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, Исаев является воспитанником красноярского футбола.

Полное интервью читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.