Расписание матчей Кубка России — 2025/2026 по футболу на 27 августа

Сегодня, 27 августа, продолжается 3-й тур группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. В рамках игрового дня состоятся четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Кубка России 27 августа (время — московское):

16:15. «Крылья Советов» (Самара) — «Динамо» (Москва);

18:30. «Сочи» (Сочи) — «Краснодар» (Краснодар);

20:45. «Балтика» (Калининград) — ЦСКА (Москва);

20:45. «Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Динамо» (Махачкала).

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны.