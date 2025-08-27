Скидки
Балтика — ЦСКА. Прямая трансляция
20:45 Мск
Главная Футбол Новости

Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/2026, 27 августа

Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 на 27 августа
Сегодня, 27 августа, состоятся ответные матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. В рамках игрового дня пройдут четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Лиги чемпионов 27 августа (время — московское):

19:45. «Карабах» – «Ференцварош»;
22:00. «Брюгге» – «Рейнджерс»;
22:00. «Бенфика» – «Фенербахче»
22:00. «Копенгаген» – «Базель».

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен». В финале прошлого розыгрыша команда разгромила итальянский «Интер» со счётом 5:0. Отметим, что парижане также выиграли Суперкубок УЕФА, обыграв в финале одноматчевого турнира английский «Тоттенхэм» (2:2, 4:3 пен.).

Календарь матчей Лиги чемпионов
Турнирная сетка Лиги чемпионов
