«Крылья Советов» — «Динамо»: во сколько матч Пути РПЛ Кубка России, где смотреть онлайн

Сегодня, 27 августа, состоится матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся самарские «Крылья Советов» и московское «Динамо». Команды будут играть на стадионе «Солидарность Самара Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:15 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После двух туров в группе B лидируют «Крылья Советов», набравшие четыре очка. «Динамо» занимает третье место, имея в активе три очка.

Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале прошлого сезона армейцы обыграли «Ростов», а этим летом выиграли Суперкубок страны.