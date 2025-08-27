Скидки
Балтика — ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
«Сочи» — «Краснодар»: во сколько матч Пути РПЛ Кубка России, где смотреть онлайн

Комментарии

Сегодня, 27 августа, состоится матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Сочи» и «Краснодар». Команды будут играть на стадионе «Фишт». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа B. 3-й тур
27 августа 2025, среда. 18:30 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
Краснодар
Краснодар
После двух туров в группе B лидируют «Крылья Советов», набравшие четыре очка. «Краснодар» (3) занимает второе место, «Сочи» (2) — четвёртое. На третьей строчке расположилось московское «Динамо» (3).

Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале прошлого сезона армейцы обыграли «Ростов», а этим летом выиграли Суперкубок страны.

Календарь матчей Кубка России
Турнирная таблица Кубка России
Топ-события среды: ЦСКА и «Краснодар» в Кубке России, Лига чемпионов и старт Евробаскета
